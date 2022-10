Kultur in Moers : Alsmann zelebriert „Thema Nummer eins“

Moers Mit seinem Programm „L.I.E.B.E“ gastierte der Entertainer mit seiner Band in der Moerser Enni-Eventhalle. Die Combo brillierte mit jazzig aufpolierten Perlen der Schlagergeschichte.

Nicht nur Musik liegt in der Luft der Enni-Eventhalle, sondern jede Menge Liebeslieder, die Götz Alsmann als „Jazzschlager“ neu interpretiert. Ein Abend voller Liebe, „den jeder in diesen eigenartigen und strubbeligen Zeiten, in denen keiner weiß, wie es weitergeht, gut gebrauchen kann“, meint Götz Alsmann zu Begrüßung. „Lassen Sie uns den Abend zelebrieren. Liebe bleibt das Thema Nummer eins“, meint der Mann am Klavier.

Gemeinsam mit Alfrid Maria Sicking (Vibraphon, Xylophon, Trompete), Ingo Senst (Kontrabass), Dominik Hahn (Schlagzeug) und Markus Paßlich (Percussion) sollte es ein unvergesslicher Abend werden. Das Spiel auf der Bühne beeindruckt, erntet spontanen Applaus. Alsmann hat die Schätze wie die silberne Operette, den Bossa Nova der 60er Jahre und den Mystikmambo im Gepäck. Sein Moerser Publikum lässt er an dieser Freude großzügig und wortreich teilhaben. Jazz und Schlager reicht er die Hand. Mit Jazzschlager feiert er Lieder wie „Mein Herz hat heut Premiere“ von Ilse Werner. Dabei geht es fröhlich zu, ab und an melancholisch. Zur Liebe gehören auch die gebrochenen Herzen, die einst Zarah Leander mit „Sag mir nie wieder Je t‘aime“ oder „Du darfst mir nie mehr rote Rosen schenken“ besang.

Die „Herrenreisegruppe“ auf der Bühne, im Anzug mit weißem Einstecktuch und einheitlicher Krawatte, nimmt das Publikum mit, begeistert und zeigt, wie viel Spaß ihnen dieses Musikgenre macht. Alsmann ist der charmante Entertainer, den Christine Westermann in der WDR-Erfolgsserie „Zimmer frei“, gerne als Rampensau bezeichnete. Er spielt mit dem Publikum, sorgt für viel Humor und eine Prise Slapstick. Er brilliert mit den Perlen der Musikgeschichte, setzt Komponisten wie Michael Jary (1908 bis 1988) ein Denkmal. Am laufenden Band, ohne Klavier, unterstützt von schottischem Whisky und Zartbitter-Schokolade schrieb Jary Welthits und Filmmusiken. So für den Krimi „Die Stimme des Anderen“ (1952), der in der DDR unter dem Titel „Unter den 1000 Laternen“ lief. Der Film beeindruckt ihn bis heute, „weil Schwarz-Weiß automatisch gut ist“, so sein Tipp.