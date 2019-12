Weihnachten 2019 Wir helfen : Als Kuschelpaten im Moerser Tierheim

Christel Küsters mit mit ihren Kuschelkindern Bacadi (vorne) und Friedolin (im Hintergrund). Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Ohne Ehrenamtler wäre die Arbeit in einer Tierauffangstation kaum zu stemmen. Paten spielen dabei eine wichtige Rolle.

Von Sabine Hannemann

Für die schüchternen Vierbeiner Barcadi und Martini beginnen Wohlfühlmomente, wenn Christel Küsters zu ihnen kommt. Sie leben im Moerser Tierheim im Katzenhaus. Während Christel Küsters sich die Überziehschuhe anzieht, ihren Vorrat an Leckerlis kontrolliert, warten schon die beiden jungen Katzen auf ihren Kuschelpaten. Nur wenige Augenblicke noch, dann beginnt die Spielstunde, die auch den anderen Mitbewohnern wie Fridolin nicht verborgen bleibt. Er erhebt sich und beobachtet die Aktivitäten um sich herum. Vielleicht kommt auch er noch in den Genuss von Streicheleinheiten. Die beiden jungen Katzen sind zunächst noch zurückhaltend. Jedes ungewohnte Geräusch erschreckt sie. Doch gegen den Duft der Leckerlis, die Christel Küsters wortreich an sie verteilt, und das interessante Spielzeug kommen sie am Ende doch nicht an. Die Neugierde siegt.

Ähnlich sehnsüchtig warten Max und Lucy, das Seniorenpaar, im Nachbarzimmer auf ihre Streicheleinheiten. Sie leben nach dem Tod ihres Frauchens schon länger im Moerser Tierheim. Christel Küsters nimmt sich Zeit für ihre Katzenkinder, spielt mit ihnen, ermuntert sie immer wieder. Sie gehört zusammen mit ihrem Mann Bernd seit einigen Jahren zum Team der Kuschelpaten und kommt regelmäßig ins Tierheim. „Wir haben zu Hause selber eine Katze und wissen, wie wichtig Streicheleinheiten sind. Wir haben im Ruhestand die Zeit, die wir mit den Tieren verbringen“, sagt Bernd Küsters. Beide kennen durchaus die Vorlieben der Katzen und wissen, sie sind nicht „everybody‘s darling“. Im Gegenteil. „Auch wenn man tierlieb ist und Erfahrung hat, Katzen suchen sich ihre Menschen aus. Und es gibt eben Menschen, die besser Hunde als Katzen ‚lesen‘ können“, erzählt der Katzenkuschler.

Info Freigänger müssen gechipt oder tätowiert sein Verordnung Im Kreis Wesel gilt seit November die Katzenschutzverordnung mit Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht. Das bedeutet, dass kastrierte Katzen mit Freigang gechipt oder tätowiert und in einem Haustierregister eingetragen sein müssen.



Kontakt Weitere Informationen zum Thema Kuschelpaten gibt es telefonisch unter 02841 21202 oder im Netz unter www.tierheim-moers.de

Das Ehepaar ist seit langem im Ehrenamt, kümmert sich, sieht nach den Tieren. „Oft sind wir dreimal in der Woche hier“, sagt Küsters. „Das, was wir investieren, bekommen wir tausendfach zurück.“ Seine Frau Christel, von Beruf Erzieherin, bringe schon durch ihre Berufserfahrung jede Menge an Geduld mit, erklärt der Tierpate. Mit den Katzen den menschlichen Umgang trainieren, sie Vertrauen fassen lassen, ist das erklärte Ziel der Kuschelpaten.

Und wenn dann noch geschnurrt, sind die Kuschelpaten auf dem richtigen Weg. „Oft wissen wir nicht, was die Tiere erlebt haben, wenn sie als Fund- oder Abgabetier zu uns kommen. Es geht in erster Linie darum, Vertrauen aufzubauen. Sehr scheue Katzen erleben eine Art der Sozialisation“, sagen Peter und Gisela Kuhnen vom ehrenamtlich arbeitenden Vorstand. Akzeptiert das Tier, vom Paten gestreichelt zu werden, ist die erste Hürde genommen und die Zurückhaltung verschwindet. „Wir wollen die Tiere in ein neues Zuhause vermitteln und dafür ist der Kontakt zu Menschen Voraussetzung“, sagt Peter Kuhnen. Das Ehepaar Küsters kümmert sich nach einer Vermittlung auch um die Nachkontrolle, geht in die Haushalte. Derzeit leben 35 Katzen im Moerser Tierheim, dazu rund zehn Hunde, die auf ein neues Zuhause warten. Sogar Pflegenotstellen sind in der Kartei, wenn mutterlose Katzenkinder eine 24-Stunden-Betreuung brauchen.