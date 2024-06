Festival in Moers Wie die Karibik zum Kastellplatz kommt

Das beliebte Street Food & Beach Festival erlebt in der ersten Ferienwoche seine mittlerweile sechste Neuauflage auf dem Moerser Kastellplatz. Ein kulinarisches Fest mit musikalischem Bühnenprogramm und einem stilechten Beach-Volleyball-Turnier ist allen urlaubshungrigen „Daheimbleibern“ zu empfehlen. Oder denjenigen, die noch ihre Urlaubszeit vor sich haben – oder jenen, die das eigene Urlaubsfeeling verlängern wollen. In jedem Fall gibt sich der Kastellplatz ab Donnerstag, 11. Juli, mit eigenem Stadtstrand karibisch. Einen Urlaubstraum direkt in der City verspricht zum wiederholten Mal der Veranstalter Just Festival. „In Moers fühlen wir uns sehr wohl“, sagte am Dienstag Steffen Denter, Mitarbeiter der Agentur.