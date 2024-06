Event in Moers Was man über das Seifenkistenrennen 2024 wissen muss

Noch rund drei Monate sind es bis zum achten Moerser Seifenkistenrennen. „Der richtige Zeitpunkt, um mit dem Bau zu beginnen“, teilte die Stadt mit. Am Sonntag, 15. September, gehen die Kisten in diesem Jahr auf die Bahn. Die Rennstrecke wird erneut hinter dem Rathaus am Nordring neben dem Parkplatz. Traditionell findet das Seifenkistenrennen im Freizeitpark statt, aber dort wird noch gebaut.