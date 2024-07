Veranstaltung in Moers Schnäppchen machen beim City-Trödel

Der Trödelmarkttermin am 21. Juli ist bereits der dritte von jährlich insgesamt vier sonntäglichen Terminen. Die letzte Gelegenheit, noch in diesem Jahr in der Moerser Innenstadt auf Schnäppchenjagd zu gehen, bietet sich am 22. September von 11 bis 17 Uhr. Die Bewerbungsphase für Händlerinnen und Händler startet bereits einen Tag nach dem kommenden Event, nämlich am Montag, 22. Juli.