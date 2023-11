Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Krefeld Alkoholisierter Moerser flüchtet nach Unfall in Krefeld

(RP) Am 17. November haben Zeugen gegen 5.10 Uhr eine verletzte Radfahrerin vorgefunden, die in Krefeld auf dem Flünnertzdyk von einem Auto angefahren wurde. Der Fahrer hatte die Flucht ergriffen und die Schwerverletzte am Unfallort zurückgelassen. Gefunden wurde die Frau von einem anderen Radfahrer und einem Polizeibeamten, der mit seinem Pkw gerade auf dem Weg zur Arbeit war. Der Rettungswagen brachte die 25-jährige Krefelderin in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.