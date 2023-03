Arbeitsniederlegungen in den Städten der Grafschaft Akzeptanz für Streiks in Kitas lässt nach

Auch in Kamp-Lintfort wurde an einigen Kindergärten gestreikt. „An den Kitas Wirbelwind und Tausendfüßler fand deshalb ein eingeschränkter Betrieb statt“, sagte der Beigeordnete Christoph Müllmann am Nachmittag. An den Kitas Löwenzahn und Weltenbummler habe es dagegen keine Einschränkungen des Betriebs gegeben. Auch die einzige von der Stadt in Eigenregie geführte Offene Ganztagsbetreuung an der Ebertschule sei nicht vom Streik betroffen gewesen.