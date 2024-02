Grafschafter Diakonie in Moers Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien

Vergessenen Kindern eine Stimme geben: Die Drogenhilfe Moers der Grafschafter Diakoniebeteiligt sich in Kooperation mit der Bibliothek Moers an der COA-Aktionswoche. Sie findet statt vvon Sonntag, 18., bis Samstag, 24. Februar. Im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums (Wilhelm-Schroeder-Straße 10) ist in dem Zeitraum eine Ausstellung mit großformatigen Bildern zum Bilderbuch „Mein Papa nimmt Drogen, und was ist bei dir so los?“ zu sehen. Das Buch entstand während der Corona-Pandemie in der Gruppe Fitkids in der Drogenberatungsstelle „Information und Hilfe in Drogenfragen e.V.“ in Wesel. Diese Gruppe ist ein Angebot für Kinder mit mindestens einem suchtkranken Elternteil.