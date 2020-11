Aktion in Moers : Aktionstag für Opfer der Frauengewalt

Achim Reps (ISG), Ilke Schlothmann-Lechtenböhmer (SI-Club), Christine Stephani (Frauenhaus), Emine Yilmaz (IK), Jacqueline Rittershaus (Gleichstellungsbeauftragte), Sabine Kellner (Frauen helfen Frauen) und Bürgermeister Christoph Fleischhauer haben ein symbolisches Schutzschild aufgebaut. Foto: pst

Moers „Nicht wegschauen, sondern hinsehen“, heißt es am 25. November. Am Aktionstag, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, strahlen die Initiatoren der Aktion das Moerser Schloss und das Alte Landratsamt orange an.

(RP) Jede vierte Frau erlebt einmal in ihrem Leben sexuelle oder körperliche Gewalt. Darauf macht der „Orange Day“ am 25. November aufmerksam. Vergewaltigung, Belästigung, Bedrohung, Beleidigung oder gar Zwangsprostitution – „Gewalt gegen Frauen ist vielfältig und kommt leider viel zu oft vor. Darüber gesprochen wird aber umso seltener“, bedauert Jacqueline Rittershaus, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Moers. 52 Frauen mit 70 Kindern haben im vergangenen Jahr Hilfe beim Moerser Frauenhaus gesucht. Im Kreis Wesel gab es 507 Polizeieinsätze aufgrund von häuslicher Gewalt, die Dunkelziffer liegt bei schätzungsweise 80 Prozent.

Nicht immer ist es körperliche Gewalt, die Frauen erfahren. Fälle wie der von Lisa sind keine Seltenheit. Die Trennung von ihrem Freund ist schon einige Monate her. Seitdem verfolgt er Lisa, terrorisiert sie am Telefon und zersticht ihre Fahrradreifen. Die Polizei kann ihr aus Mangel an Beweisen nicht helfen. Als es nicht mehr anders geht und Lisa vor Angst tagelang die eigene Wohnung nicht verlässt, sucht sie Zuflucht im Frauenhaus.

„Das größte Problem ist, dass sich die Opfer häufig gar nicht melden. Aber Gewaltdelikte müssen öffentlich gemacht und bestraft werden“, ermutigt Ilke Schlothmann-Lechtenböhmer. „Darüber zu sprechen ist der erste Schritt aus der Spirale.“ Sie ist Präsidentin der Soroptimistinnen vom SI-Club Moers-Niederrhein. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in verschiedensten Belangen zu vertreten und ihre Stellung zu stärken.