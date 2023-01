Umzug von Neukirchen-Vluyn nach Moers Agentur Pixelnerds bezieht Räume von „Tante Pati“

Neukirchen-Vluyn/Moers · Im Jahr 2015 machte sich Philip Leuchtenberg in Sachen Online-Marketing selbstständig. Inzwischen ist er Chef von zwölf Mitarbeitern. Am neuen Standort in Moers soll das Unternehmen möglichst weiter wachsen.

19.01.2023, 16:39 Uhr

Pixelnerds-Geschftsführer Philip Leuchtenberg will mit den Pixelnerds in Moers weiter wachsen. Foto: Sabrina Schuerings Photography

Die Online-Marketing-Agentur Pixelnerds verlässt Neukirchen-Vluyn. Ab dem 1. Februar befinden sich die neuen Büroräume im ehemaligen Unverpackt-Laden „Tante Pati“ an der Unterwallstraße 14 in Moers. Nach fast genau acht Jahren verlassen wir unsere Gründungsstadt Neukirchen-Vluyn und beziehen deutlich größere Büroräume in Moers, da unser Team personell gewachsen ist“, erklärte Gründer und Geschäftsführer Philip Leuchtenberg den Umzug. Seine Leidenschaft für Online-Marketing und die Entwicklung von Webseiten veranlasste ihn im Februar 2015 zur Gründung des Start-ups Pixelnerds. Mit kleinem Budget und nur zwei Mitarbeitern, die sich ein Büro in seinem Haus teilten, begann die unternehmerische Reise. „Nachdem sich die Auftragslage stabilisiert hatte und mehr Arbeit und Ressourcen zur Verfügung standen, verlegten die Pixelnerds den Standort ihres wachsenden Unternehmens erstmals in eine Bürogemeinschaft. Im Jahr 2018 folgte ein erneuter Umzug in eigene Büroräume. In den neuen Räumlichkeiten nahm das Unternehmen unter der Leitung von Philip Leuchtenberg mit seinem Team und Geschäftsfreunden aus verschiedenen Branchen weiter Fahrt auf. Mittlerweile tragen zwölf Mitarbeiter mit ihrem Know-how aus unterschiedlichen Bereichen dazu bei, den Kunden einen umfassenden Service im digitalen Bereich zu bieten. So bestehen die Pixelnerds aus Spezialisten für Webentwicklung, Online-Marketing, Social Media Marketing, Grafik, Online-Redaktion und Consulting. „Heiter weiter“, wie Philip Leuchtenberg immer zu geht es in Moers. Auf knapp 200 Quadratmetern schaffe sich das Unternehmen an der Unterwalllstraße 14 neuen Raum zum Wachsen. Der neue, zentralere Standort biete zudem mehr Möglichkeiten, das Unternehmen präsenter zu machen. „Das Ziel, ihren nicht nur regionalen Kunden den bestmöglichen Service im digitalen Bereich zu bieten, behalten die Pixelnerds bei der Weiterentwicklung stets im Auge.“ „Tante Pati“ war im Jahr 2019 als erster Unverpackt-Laden in Moers an der Steinstraße an den Start gegangen. 2020 erfolgte der Umzug zur Unterwallstraße. Die Folgen der Pandemie, steigende Lebenshaltungskosten und ein verändertes Kaufverhalten bewogen Betreiberin Patrizia Paulus dazu, ihren Unverpackt-Laden im Dezember 2022 zu schließen.

(RP)