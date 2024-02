AfD in Moerser NS-Dokumentationsstätte Grüne fordern Parteien zu „Verteidigung der Demokratie“ auf

Für die Grünen in Moers ist es „fünf vor Zwölf“ und damit „Zeit, Entschlossenheit zu zeigen“. Am Donnerstag stimmt der Rat über einen von ihnen gestellten Antrag mit Signalwirkung ab. Dabei geht es, wie berichtet, um die Frage, ob und wie ausgeschlossen werden kann, dass antidemokratische Parteien und deren Institutionen städtische Räume, insbesondere das Alte Landratsamt – das „Haus der Demokratie“ in Moers – für Versammlungen nutzen. Die AfD ist nicht explizit genannt, aber um sie geht beziehungsweise ging es. Dreimal – einmal im Juni und zweimal im September vergangenen Jahres – hat die Alternative für Deutschland nach Angaben der Stadt dort Räume für Veranstaltungen gemietet.