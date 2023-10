AfD-Fraktion im „Haus der Demokratie“ „Unfassbarer Affront“ – Kritik an Vermietungspraxis der Stadt Moers

SPD-Fraktionschef Atilla Cikoglu hatte erklärt, die Sozialdemokraten erwarteten, dass die Stadt Haltung zeigt. Ob die Nutzung des Kulturzentrums für Parteien künftig untersagt wird, müsse der Rat entscheiden. Das Thema sei in seiner Fraktion kontrovers diskutiert worden, so Cikoglu weiter. Es sei überlegt worden, den Antrag auf alle städtischen Immobilien inklusive Schloss und Altem Landratsamt zu erweitern. Das Gebäude am Kastellplatz sei mit seiner Ausstellung schließlich das „Haus der Demokratie“ in Moers. Dass dort Mitglieder einer Partei tagen dürfen, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird und die Leute wie Björn Höcke in ihren Reihen duldet, hinterlasse ein mulmiges Gefühl, so Cikoglu.