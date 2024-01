Krankenhaus in Moers Ärzte berichten über Neues in der Herzmedizin

Trotz der Erschwernisse in den Jahren der Corona-Epidemie habe es in der Herzmedizin gerade in den letzten Jahren enorme Fortschritte gegeben, so das St.-Josef-Krankenhaus Moers. Seit über 20 Jahren besteht dort eine enge Zusammenarbeit der Klinik für Kardiologie mit der Herzchirurgie des Herzzentrums Duisburg. In einer gemeinsamen Veranstaltung möchten Dr. Stefan Schickel und Prof. Dr. Jochen Börgermann (Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie Herzzentrum Duisburg) interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen über neueste Entwicklungen der Herzmedizin informieren.