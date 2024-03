Abstellflächen am Kastellplatz Ärger um neuen Lastenrad-Parkplatz in Moers

Kaum hat die Stadt Moers spezielle Abstellflächen für Lastenfahrräder am Kastellplatz eingerichtet, gibt es Ärger. Grund dafür ist, dass an den installierten Anlehnbügeln statt Lastenrädern gerne vor allem „normale“ Räder abgestellt werden. „Ist das Gleichgültigkeit, Unkenntnis oder etwas anderes?“, fragte sich der Moerser Norbert Hoffmann. Er hat beobachtet, wie gleich vier der fünf extragroßen Abstellflächen durch andere Räder blockiert waren. An einem Bügel war sogar ein einzelnes, winziges Kinderfahrrad befestigt.