Kreis prüft Vorfall in Moers Ärger nach Jagd an Tierauffangstation

Sandra Swart hat ein Herz für Tiere. In ihrem Garten am Hülskensweg in Kapellen kümmert sie sich um verletzte oder verwaiste Krähen, Gänse, Enten, Marder, Igel, Füchse, was auch immer. Sie hegt und pflegt sie unter Aufwand von Geld, Mühe und Herzblut, um sie, wenn sie gesund und stark geworden sind, wieder auszuwildern. Der Naturschutzbund weiß das Engagement der Moerserin ebenso zu schätzen wie Tierärzte oder die Feuerwehr, die Anfang 2022 einen Schwan mit gebrochenem Flügel zu Sandra Swart brachte. Doch was nützt ihre Arbeit, wenn die von ihr aufgepäppelten Tiere von anderen totgeschossen werden? „Dann kann ich meine Station zumachen.“