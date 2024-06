60 Jahre „Kurze Straße“ in Moers Die älteste städtische Kita feiert Jubiläum

Moers · Steffi Alvincz ist seit 2016 Leiterin der Kita, in der besonders viele Kinder mit Migrationshintergrund betreut werden. Geduld, Feingefühl und ein positiver Blick seien wichtige Eigenschaften in der pädagogischen Arbeit. Was sie sich für die Zukunft wünscht.

20.06.2024 , 16:00 Uhr

Steffi Alvincz leitet die Einrichtung seit 2016, Erzieherin ist sie seit 23 Jahren. Foto: Stadt Moers

(lst) Theater, Ballonfiguren und ein Clown: Beim Sommerfest feierte die Kita „Kurze Straße“ im Josefsviertel kürzlich ihr 60-jähriges Bestehen. 70 Kinder in drei Gruppen, davon eine altersgemischte Gruppe mit Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren, besuchen die älteste städtische Kita in Moers. Für die Vorbereitungen vertraten neun Kinder ihre Gruppen im „Sommerfest-Gremium“. Gemeinsam mit dem pädagogischen Team planten sie die Spiele und das Essensangebot, gestalteten die Einladung und eigene Jubiläums-T-Shirts. Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Jugenddezernent Claus Arndt waren als Gäste geladen. Steffi Alvincz leitet die Einrichtung seit 2016, Erzieherin ist sie seit 23 Jahren. Was man ihrer Meinung nach für die pädagogische Arbeit braucht, ist Geduld und Feingefühl bei der Arbeit mit Menschen. „Wichtig ist auch, einen positiven Blick zu behalten und immer zu schauen, was die Kinder mitbringen“, sagt sie. Sie stellt fest, dass Kinder heute mit neuen Herausforderungen kämpfen: Die Digitalisierung bringt zwar viele Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. „Die digitalen Möglichkeiten von heute ersetzen nicht die unmittelbare Erfahrung. Den Kindern Lebenskompetenzen mitzugeben, ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit“, berichtet Alvincz aus ihrer persönlichen Erfahrung. Die Einrichtung ist seit zehn Jahren eine sogenannte „plusKita“. Das bedeutet, dass dort ein hoher Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf, insbesondere mit sprachlichem Förderbedarf, betreut wird. In der Kita „Kurze Straße“ haben knapp 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Dass Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt besser sind als ihr Ruf, weiß die Kita-Leiterin aus Erfahrung: „Ich sehe das als Schatz an und habe einen großen Respekt vor Kindern, die mehrsprachig und mit vielen Kulturen aufwachsen. Das hier zu verfeinern, ist eine schöne Aufgabe, aber auch eine Herausforderung“, sagt Alvincz. Auch wenn die Leiterin der Kita für ihre Arbeit brennt und positiv in die Zukunft blickt, findet sie, dass es noch Verbesserungsbedarf gibt: „Ich persönlich wünsche mir, dass wir kleinere Gruppen haben. Gruppen mit 15 Kindern und zwei pädagogischen Fachkräften bringen viele Vorteile und auch Entlastung. Außerdem wäre es toll, Therapeuten, zum Beispiel für Logo- und Ergotherapie, im Haus zu haben. Das sollte Standard sein. Und weniger bürokratischer Aufwand wäre eine große Erleichterung. Vieles müsste einfacher gestaltet werden.“

(lst)