Vermittlungsstelle in Moers : Adoption – Entscheidung fürs Leben

Vermittlungsstelle in Moers

Moers Wer ein Kind adoptieren möchte, sollte sich an die Vermittlungsstelle der Stadt wenden. Dort arbeiten Gabriele Empelmann und Sabine Bonholt. „Wir suchen für Kinder Eltern – nicht umgekehrt“, sagen sie.

Ein Anruf aus dem Krankenhaus: Sabine Bonholt und Gabriele Empelmann ahnen bereits, um was es geht. Eine Mutter möchte ihr Neugeborenes zur Adoption abgeben. Die beiden Sozialarbeiterinnen arbeiten für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Städte Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg beim Jugendamt der Stadt Moers. Sie sollen die Mutter und, wenn bekannt, auch den Vater nun beraten, Ängste nehmen und sie – falls die Entscheidung sicher ist – auf ihrem Weg der Adoption begleiten.

„Erstmal kommen wir mit den Eltern, die ein Baby abgeben wollen, ins Gespräch. Wir versuchen, dann auch durch Hilfsangebote Mut zu machen.“ Hierfür stehen die beiden Kolleginnen in engem Kontakt mit Institutionen wie zum Beispiel Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Mutter-Kind-Einrichtungen und Familienhelfenden. „Manchmal sind es Panikhandlungen, die Bedenkzeit brauchen. Eine Adoption ist eine Entscheidung für das ganze Leben – des Kindes und der Eltern. Deshalb sollte sie gut überlegt sein“, betont Gabriele Empelmann. Voraussetzung für die Adoption ist, dass beide leiblichen Eltern einverstanden sind.

Telefon & Mail Wenn bei Sabine Bonholt oder Gabriele Empelmann ein Anruf eingeht, muss das aber nicht erst aus dem Krankenhaus sein. Auch während einer Schwangerschaft können werdende Mütter bereits Kontakt zu ihnen aufnehmen: entweder telefonisch unter 02841 201-868 (Empelmann) oder -898 (Bonholt) oder per Mail an gabriele.empelmann@moers.de bzw. sabine.bonholt@moers.de.

Wenn die Entscheidung gefallen ist, dürfen die abgebenden Eltern Wünsche äußern: Soll das Kind beispielsweise als Einzelkind aufwachsen, mit weiteren Geschwistern oder in einem religiösen Kontext? „Wir finden auch bei besonderen Wünschen passende Eltern für ein Kind“, verspricht Gabriele Empelmann. Als Adoptiveltern kommen Ehepaare und Einzelpersonen in Frage. Sie müssen gesund und ohne Vorstrafen sein. Beim Kennenlernprozess stellen die beiden Adoptionsvermittlerinnen viele Fragen– auch zum Umgang mit Krisensituationen, zum Standpunkt der restlichen Familie hinsichtlich einer Adoption und zur finanziellen Absicherung. Sabine Bonholt betont: „Wer gerade eine Odyssee bezüglich eines Kinderwunsches hinter sich hat, muss das Thema „leibliches Kind“ für sich abgeschlossen haben. Ein Adoptivkind ist kein Ersatz für ein leibliches Kind.“

Bei den Gesprächen mit den Adoptionsvermittlerinnen spielen ebenso die Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber eine Rolle: Was für ein Kind passt zu uns? Ist die Hautfarbe relevant und wie weit wollen sie sich auch für weiteren Kontakt mit den leiblichen Eltern in Zukunft öffnen? Diese ganzen Angaben sollen nicht vermitteln, dass man sich ein Baby „zurechtbasteln“ kann. Sabine Bonholt sagt mit Nachdruck: „Vor allem suchen wir für Kinder die passenden Eltern und nicht umgekehrt“. Auch wenn sich unter den Bewerberinnen und Bewerbern niemand findet, sei das kein Grund zur Sorge. Die Sozialarbeiterinnen stehen in engem Kontakt zu anderen Adoptionsvermittlungsstellen und im Zweifel können sie eine bundesweite Anfrage stellen.