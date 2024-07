Abgemagert, krank und voller Flöhe Sechs Katzenwelpen auf Parkplatz in Moers ausgesetzt

Auf einem Parkplatz in Moers sind sechs vernachlässigte und abgemagerte Kätzchen gefunden worden. Das hat der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort mitgeteilt. Die kleinen Katzen würden jetzt in der Tierherberge Kamp-Lintfort aufgepäppelt und tiermedizinisch betreut, so der Verein, der auch Träger der Tierherberge ist. Die erste Nacht hätten die Tiere gut überstanden.