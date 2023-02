Aktion in Moers Jetzt zum Abfallsammeltag anmelden

Die Abfallsammeltage erfreuen sich in der Grafenstadt seit 2007 großer Beliebtheit und finden im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“ statt. Meist helfen rund 1000 Freiwillige dabei, tonnenweise wilden Müll einzusammeln und so zu einem besseren Stadtbild beizutragen. Der wilde Müll, vom kleineren Unrat bis hin zu alten Autoreifen, Möbeln oder kaputten Elektrogeräten, ist dabei nicht nur ein Ärgernis, sondern ein echter Kostenfaktor. Denn Enni muss die aufwendige Entsorgung über die Abfallgebühren finanzieren. Dabei ließen sich sperrige Abfälle ganz einfach beim Kreislaufwirtschaftshof abgeben. „Alle Moerserinnen und Moerser sollten daher ein Interesse haben, das Thema in Angriff zu nehmen“, so Claudia Jaeckel. „Schon jetzt bedanke ich mich bei allen Freiwilligen, die wieder beim Abfallsammeltag mitmachen.“