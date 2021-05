Sperrung bei Moers : Tödlicher Unfall mit Rollerfahrer auf A57

Moers Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagvormittag ist ein 75-jähriger Motorrollerfahrer tödlich verunglückt. Die A57 war bis zum Nachmittag gesperrt. Ein Auto war auf den Motorroller aufgefahren.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf fuhr ein 75 Jahre alter Mann aus Ratingen mit seinem Leichtkraftrad (Piaggio) den rechten Fahrstreifen der A57 in Richtung Köln. Zur selben Zeit war ein 24-jähriger Mann aus Duisburg mit zwei weiteren Insassen mit seinem Mercedes ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen in Höhe der Anschlussstelle Moers-Hülsdonk unterwegs und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf den Piaggio-Fahrer auf. In der Folge stürzte der 75-Jährige zu Boden und erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.