Autobahn-Ausbau in Moers : Land: A-57-Lärmschutzwand in Holderberg ist nicht möglich

Moers Geplanter A57-Ausbau: Messungen hätten keine Überschreitungen der Grenzwerte ergeben, deshalb sei in Kapellen eine Lücke in der Lärmschutzwand vorgesehen. Das geht aus einer Antwort des NRW-Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim hervor.

„Viele Anwohnerinnen und Anwohner in Holderberg empfinden den Lärm bereits jetzt schon als sehr belastend. Die Berechnungen des Lärms entsprechen nicht dem, was die Leute auf ihrer Terrasse hören und eigenständig messen“, so der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD Kapellen Markus Tenbergen. Yetim befürchtet, dass an falscher Stelle gespart wird: „Mit Blick auf den Ausbau wird der Verkehr und damit auch der Lärm zunehmen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum diese Lärmschutzlücke nicht geschlossen wird.“