Wirtschaft in Moers : 60 Edeka-Azubis starten ins Berufsleben

Moers Mit den neuen Auszubildenden bildet die Großhandlung aktuell insgesamt 130 junge Männer und Frauen in neun Berufen aus. Auch in den Edeka-Märkten der Region ist das Ausbildungsjahr gestartet.

60 Schulabgänger haben ihre zwei- bis dreijährige Ausbildung bei Edeka Rhein-Ruhr begonnen. Die Ausbildung absolvieren sie je nach Berufsbild in der Verwaltung in Moers oder an einem der sechs Lagerstandorte in Moers, Hamm, Meckenheim, Oberhausen, Viersen und Frechen. Die Förderung junger Talente ist ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. „Als einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst – besonders in diesem Jahr, in dem es aufgrund der Corona-Krise weniger Ausbildungsplätze auf dem Arbeitsmarkt gibt“, sagt Geschäftsführer Peter Wagener. „Umso wichtiger ist es uns, Schulabgängern aus der Region eine berufliche Perspektive zu bieten.“ Mit den neuen Auszubildenden bildet das Unternehmen aktuell 130 junge Männer und Frauen in neun Berufen aus.