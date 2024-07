Austausch von 2500 Kubikmetern Wasser So läuft die Reinigung des Königsees in Moers

Wenn das Becken gereinigt ist, befüllt Enni den Königsee wieder mit Grundwasser, was bei rund 2500 Kubikmetern mindestens bis zum Wochenende dauert. Laut Teamleiterin Marlene Karmann hat Enni bei den Arbeiten immer auch ein Auge auf die quakenden See-Bewohner. Die Enten, heißt es, zeigten sich von der Aktion aber meist unbeeindruckt und siedelten mit ihrem halbwüchsigen Nachwuchs kurzerhand für einige Tage ein paar Meter weiter in den ruhigen Bereich des benachbarten Grabens des Moersbachs um. „Die Enten kehren nach der Reinigungsaktion schnell wieder in den mit frischem Wasser gefüllten Königssee zurück“, sagt Karmann.