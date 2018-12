Moers: 25-Stunden-Schwimmen im Sportpark Rheinkamp

Moers Unter den Schwimmern am Niederrhein gehört die Veranstaltung längst zu den Höhepunkten des Jahres.

Zum sechsten Mal werden sie im Enni Sportpark Rheinkamp ihre Bahnen ziehen und dort perfekte Bedingungen für beste Leistungen vorfinden. Im vergangenen Jahr legten die 355 Teilnehmer in den 25 Stunden insgesamt mehr als 1395 Kilometer zurück. „Ich würde mich freuen, wenn wir wieder so viele Gäste mobilisieren könnten, um diese hervorragenden, schwimmerischen Leistungen erneut zu erreichen“, hofft Enni-Geschäftsführer Dirk Hohensträter auf großen Zuspruch. „Der Sportpark Rheinkamp bietet ideale Voraussetzungen für eine tolle Stimmung und die Versorgung der Teilnehmer.“

Neben der Enni sind die Freien Schwimmer Rheinkamp, die DLRG Neukirchen-Vluyn, die DLRG Moers-Rheinkamp und der SC Blau-Weiß Moers bei dem Event mit von der Partie. Für ein kulinarisches Angebot zu fairen Preisen sorgen die teilnehmenden Vereine und die Park Lounge im Sportpark. Damit die zukünftigen Schwimmer auch ihren Spaß haben, steht das Lehrschwimmbecken für die Kleinen durchgehend zur Verfügung. Der Erlös, der sich aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sowie den Startgeldern ergibt, geht in diesem Jahr an die Lebenshilfe Moers. Zudem spendet die Enni pro geschwommenen 100 Kilometern 50 Euro. Das bewährte Prinzip der Veranstaltung bleibt dabei unverändert: Teilnehmen kann jeder, der mindestens 50 Meter im Wasser zurücklegen kann. Neben Einzelschwimmern und Familien (bis maximal fünf Personen) können auch Gruppen an den Start gehen und gemeinsam auf Kilometerjagd gehen. Alle Bahnen, die die Sportler innerhalb von 25 Stunden zurücklegen, addieren die Helfer vor Ort auf der Starterkarte, die jeder Teilnehmer vorab erhält. Dabei können die Schwimmer so oft starten, wie sie möchten. In die Wertung kommen allerdings jeweils nur vollständig zurückgelegte 50 Meter. Die Wasseraufsicht übernimmt die DLRG wieder zusammen mit der Enni. Mehr Infos unter www.enni.de.