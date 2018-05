Moers: 23-Jähriger bewusstlos aufgefunden

Schwere Kopfverletzungen : 23-Jähriger in Moers bewusstlos aufgefunden

Moers In Moers ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein 23-Jähriger an der Kreuzung Klever Straße/Homberger Straße bewusstlos aufgefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der stark alkoholisierte Mann hatte schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Derzeit ist er außer Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Sturz oder Hinweise auf eine möglicherweise vorausgegangene Straftat geben können.

(seeg)