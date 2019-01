Unsere Woche: 2019 werden wichtige Weichen gestellt

Moers Dieses Jahr wird spannend. Es gibt viel zu tun. Und viele offene Fragen. Die Parteien laufen sich für den Kommunalwahlkampf in 2020 warm.

Wie lange das marode, schadstoffbelastete Gebäude von 1969 als Bauruine und Mahnmal gescheiterter Kommunikation zwischen Stadt und Land stehen bleibt, weiß auch heute – ein Jahr nach der Hiobsbotschaft über den Wegzug der Großbehörde nach Kamp-Lintfort – noch niemand. Fest steht, dass das Land die knapp 11.800 Quadratmeter große Fläche verkaufen will. Ob es am Ende vielleicht doch noch gelingt, in Düsseldorf ausreichend politischen Druck aufzubauen, damit Moers die Immobilie und das Grundstück zu einem symbolischen oder zumindest fairen Preis angeboten bekommt, bleibt abzuwarten. Das Thema ist jedenfalls eines, mit dem die Politik, wenn alles gut läuft, punkten kann. 2020 werden in NRW neue Kommunalparlamente und Bürgermeister gewählt. Das heißt, spätestens ab Mitte 2019 laufen sich die Parteien für den Wahlkampf warm: eine perfekte Zeit, um Inhalte zu platzieren und Schwerpunkte zu setzen. Das Thema Mobilität – in all seinen Facetten – wird in Moers auf jeden Fall eine große Rolle spielen.