Wegen defektem Schieberkreuz 200 Haushalte in Hochstraß bald kurzzeitig ohne Wasser

Moers · Bei einer Untersuchung des Wassernetzes entdeckte Enni in der Bergstraße in Moers-Hochstraß ein defektes Schieberkreuz. Dieses muss am 25. Juni ausgetauscht werden. Welche Auswirkungen das auf den Auto- und Fußverkehr hat.

16.06.2024 , 14:00 Uhr

Die Enni muss demnächst Bauarbeiten in Hochstraß durchführen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Bei einer routinemäßigen Untersuchung ihres Wassernetzes hat die Enni Energie & Umwelt Niederrhein in der Bergstraße in Moers-Hochstraß ein defektes Schieberkreuz entdeckt, das das Unternehmen im Kreuzungsbereich zur Straße Im Bruch austauschen muss. Die Montagearbeiten finden am Dienstag, 25. Juni, statt, wodurch die Anwohner rund um die Bergstraße und hier angrenzender Nebenstraße einige Stunden ohne Wasser sind. Im Vorfeld der Maßnahme wird der zuständige Baustellenbeauftragte Marcus de Zeeuw bereits am 19. Juni im Umfeld der Bergstraße alle Schieberkreuze auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen. „Für diese, die eigentliche Montage vorbereitende Maßnahme müssen wir die Versorgung aber nur minutenweise unterbrechen“, sagt Marcus de Zeeuw. Während der Austauscharbeiten bleibt die Bergstraße für den Autoverkehr durchweg befahrbar. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle ebenfalls ungehindert passieren. Die Baumaßnahme ist mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt abgestimmt. Fragen zu der aktuellen Maßnahme beantwortet Enni unter der Rufnummer 02841 104600.

(juha)