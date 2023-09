Vorfall in Moers 20-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen

Am vergangenen Samstag ist es gegen Mittag auf der Lerschstraße in Moers zu einem Übergriff mehrerer Männer auf einen 20-Jährigen gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der Mann nach aktuellem Ermittlungsstand und seinen eigenen Angaben zufolge gegen 12.35 Uhr in seinem Auto, als zwei weitere Pkw anhielten, die Insassen ihn mit Pfefferspray angriffen und auf das Auto einschlugen. Der 20-Jährige startete daraufhin seinen Wagen und fuhr davon. Dabei beschädigte er ein geparktes Auto. Danach entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Die mutmaßlichen Täter flüchteten ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 zu melden.