Umweltsünder in Moers : 17 Kühlschränke achtlos abgekippt

Zwischen Leitplanke und Böschungsgrün schimmert es weiß. Kühlschränke türmen sich grotesk übereinander – mit offenen Türen und zersplitterten Zwischenböden. Unbekannte haben die Geräte illegal entsorgt.

Zuständig für die Beseitigung ist nach Informationen der RP-Redaktion die Straßenmeisterei Moers. Die wurde von einem aufmerksamen Leser, nach dessen Angaben, bereits am vergangenen Dienstag verständigt. Doch getan hat sich bislang nichts, wie mehrfache Kontrollbesuche ergaben. Unsere Anfrage verwies die Straßenmeisterei Moers an eine Pressestelle von StraßenNRW in Mönchengladbach, bei der am Freitagmittag niemand mehr ans Telefon ging.