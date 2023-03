Energiewende in Moers 16.000 Stromtankstellen bis 2035

Moers · Enni hat zusammen mit externen Experten den Bedarf an Lade-Infrastruktur in Moers bis 2035 ermittelt. 2023 will sie bereits 30 neue Ladepunkte in Moers installieren. Auch den eigenen Fuhrpark will das Unternehmen umstellen.

23.03.2023, 17:30 Uhr

Die Grafik zeigt Standorte, an denen die Enni 2023 neue Strom-Ladesäulen installieren will. Foto: Enni

Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist nicht mehr aufzuhalten. Die Enni geht von einem Bedarf von rund 16.000 Ladepunkten für E-Fahrzeuge in Moers im Jahr 2035 aus – 90 Prozent davon in privaten Haushalten. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie mit Experten des Unternehmens Tanke.