Kultur in Moers : 16 Stücke ohne Noten für das Boom-Instrument Gitarre

Ein Mädchen spielt Gitarre (Themenbild). Foto: Blazy, Achim (abz)

Moers Der Journalist und Hobby-Gitarrist Ulli Tückmantel hat Stücke ausgewählt, vereinfacht und in Tabulaturen gesetzt. Damit möchte er Anfänger und Wiederinsteiger ermutigen, zur Gitarre zu greifen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie boomt der Verkauf von Gitarren in Deutschland: Während Profi-Ausstatter unter stornierten Konzerten und abgesagten Tourneen leiden, meldeten Musikhändler schon 2020 bei Gitarren eine Verkaufssteigerung um 25 Prozent. 2021 wurden in den USA mindestens 3,7 statt bislang 2,8 Millionen Instrumente verkauft. Branchenexperten rechnen damit, dass 2022 das größte Jahr in der Geschichte der Gitarrenindustrie wird und der Absatz noch einmal regelrecht explodiert.

Auch Ulli Tückmantel, Journalist und Hobby-Gitarrist, griff in der Pandemie wieder verstärkt zur Gitarre – und suchte bald nach klassischen Stücken, „die ich schon immer einmal spielen wollte, und die so aufgeschrieben sind, dass ich sie mit meinen Fähigkeiten leicht über Anfänger-Niveau auch wirklich spielen kann.“ Am Ende schrieb sich Ulli Tückmantel die Tabulaturen für gut zwei Dutzend Lieblingsstücke selber auf: „Ich war ehrlich überrascht, wie viele Stücke entweder in unnötig komplizierten Tonarten oder teils schlicht mit falschen Tönen notiert selbst in teuren Notenbüchern im Umlauf sind.“

Beispiel: Die berühmte „Spanische Romanze“ beginnt in der Standard-Notierung sehr einfach. Nach einigen Takten kommen dann echte Finger-Brecher-Griffe. Dabei gehe das Stück auch viel leichter in einer anderen Tonart und mit ein paar Tönen weniger. Ulli Tückmantel: „Es klingt nicht so voll wie das Original, aber das tut die gängigste Variante auch nicht, denn ihr Arrangeur Narciso Yepes spielte es seit 1964 auf einer zehnsaitigen Gitarre.“

Die musikalisch leicht vereinfachten Tabulaturen reichten für den Hobby- und Hausgebrauch völlig aus. „Und ich spiele ohne einen Übungsaufwand von mehreren Monaten Pflichtstücke aus dem klassischen Gitarren-Repertoire, die vielen anfangs unerreichbar scheinen“, so der Autor. Die Idee, diejenigen der bearbeiteten Stücke, deren Urheberrechte frei sind, per Tabulatur-Ringbuch auch anderen Hobby-Gitarristen zur Verfügung zu stellen, lag eigentlich nah. „Das macht bei Books on Demand, wo ich bereits zwei Bücher veröffentlicht habe, nicht viel Arbeit, aber sehr viel Spaß“, so Tückmantel weiter.

Zu den 16 ausgesuchten Stücken und Liedern, den Komponisten und Textern schrieb der Journalist auch gleich noch „interessante bis völlig verrückte Geschichten“ auf: Um welches Verbrechen es in Amalias Testament geht, wie Beethoven ausgerechnet Goethes Lieblings-Komponisten ausstach, wie ein DDR-Musikwissenschaftler entdeckte, dass Bachs berühmtestes Menuett überhaupt nicht von Bach ist, was das Geheimnis des Pachelbel-Schemas ist, wie die Eurovision zu ihrer Hymne kam und vieles mehr.

Ulli Tückmantel, „Angeber-Tabs für Anfänger:innen, Einfache Gitarren-Tabulaturen für 16 Klassik-Stücke, die Anfänger:innen wirklich spielen können“. Mit mp3-Hörbeispielen zum Download. DIN-A4-Ringbuch, 52 Seiten, 15,99 Euro (9,99 als E-Book), ISBN 9783755784487. Erhältlich bei www.bod.de/buchshop/ und über jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen.

(RP)