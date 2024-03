Stadtgrün in Moers 140 neue Bäume am Solimare

Wer rund um die Großsportanlage Filder Benden am Solimare spaziert oder läuft, wird sie sicher schon bemerkt haben. Rund 50 neue Bäume wurden dort in den letzten Wochen gepflanzt. Weitere rund 90 Bäume folgen in den nächsten Jahren entlang der Wege hin zum Freizeitpark, teilte die Stadt mit. Damit setze die Stadt ihre von Bürgermeister Christoph Fleischhauer initiierte Baumpflanz-Offensive fort.