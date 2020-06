Pandemie im Kreis Wesel : Mehrere Corona-Fälle in fleischverarbeitendem Betrieb in Moers

Moers 17 der insgesamt 275 Beschäftigten sollen nach Informationen unserer Redaktion erkrankt, der Betrieb vorübergehend geschlossen worden sein. Weitere Testergebnisse sollen noch ausstehen.

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Moers sind nach Informationen unserer Redaktion mehrere Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Konkret sollen aktuell 17 der insgesamt rund 275 Beschäftigten erkrankt sein. Weitere Testergebnisse sollen allerdings noch ausstehen. Aktuell befinden sich 43 weitere Personen vorsorglich in Quarantäne. Der Betrieb soll vorübergehend geschlossen worden sein, um weitere mögliche Infektionen zu vermeiden. Offiziell bestätigt hat das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Wesel bislang, dass die Zahl der Corona-Infektionen von Dienstag auf Mittwoch deutlich angestiegen ist. Laut Statistik gibt es im Kreis Wesel aktuell 14 bestätigte Corona-Fälle mehr als am Dienstag. Zwölf Menschen aus Moers sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Person aus Neukirchen-Vluyn und eine aus Wesel. Insgesamt kommt der Kreis Wesel damit über den gesamten Zeitraum der Pandemie auf 692 bestätigte Fälle. Das ist der Stand von Mittwoch, 12 Uhr. Am Dienstagmittag waren es 678 Fälle. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt nun bei 5,4. Am Dienstag lag sie bei 2,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.