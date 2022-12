Senioreneinrichtung in Moers 101-Jährige verrät Rezept für ein langes Leben

Viele Jahre arbeitete Jakobine Mlineric als Hauswirtschafterin in einem Haushalt in Rumeln, lebte mit ihrem Mann in Neukirchen-Vluyn und feiert mit ihm Eiserne Hochzeit, 65 Jahre gemeinsame Ehe. „Wir hatten viele glückliche Jahre“, sagt die gebürtige Bergheimerin. „Wir haben ein schönes Familienleben gehabt.“