Weiterbildung in Moers : Single mit Demenz: Wie kann das gut gehen?

Weiterbildung in Moers

Moers Die neue „Blickpunkte Demenz“- Broschüre ist erschienen. Das Neue Ev. Forum sammelt und organisiert Unterstützungsangebote für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen

Angehörige von Demenzerkrankten benötigen auch in Zeiten von Corona Unterstützung, denn die Krankheit trifft nicht nur die Betroffenen hart. Das soziale Umfeld leidet mit und vieles, was die Situation für Angehörige erträglicher macht, lässt sich lernen. Nachzulesen ist dies in der Broschüre „Blickpunkte Demenz“ für das 2. Halbjahr 2020, die gerade neu erschienen ist. Auf 24 Seiten finden sich entsprechende Kurse und Informationsveranstaltungen. Wer sich für eine Veranstaltung aus der Broschüre interessiert, ist gebeten, vor dem Besuch Kontakt mit den angegebenen Ansprechpersonen aufzunehmen und nachzufragen, ob und unter welchen Bedingungen die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage jeweils stattfindet.