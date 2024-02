Nachruf auf Moerser Modehändlerin Meerbeckerin Margot Klein am 19. Januar gestorben

„Ich wollte nie aus Meerbeck weg.“ – Dieser Satz steht prägend für das Leben von Margot Klein, geborene Gradisar, die nach langer Krankheit am 19. Januar gestorben ist. Die Kolonie Meerbeck war ihr Lebensmittelpunkt. Dort wuchs sie auf, ihr Vater war Bergmann in Schacht IV, ihre Mutter Hutmacherin mit zunächst kleinem, dann größerem Geschäft für Hüte und Damenoberbekleidung in der Zwickauerstraße.