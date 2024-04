Neue Mobilitätsumfrage Wie die Moerser unterwegs sind

Die Menschen in Moers sind ziemlich mobil. An einem normalen Werktag verlassen 89 Prozent von ihnen das Haus oder die Wohnung. 3,2 Fahrten oder Wege werden im Schnitt pro Tag unternommen. Jeder Weg dauert im Mittel 21 Minuten, dabei werden im Schnitt 9,4 Kilometer zurückgelegt. Die gute Nachricht hinter all den Zahlen lautet: Immer häufiger kommen die Menschen in Moers umweltfreundlich zu Fuß, per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B. Vor allem das Fahrrad wird als Verkehrsmittel immer beliebter.