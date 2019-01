Verkehr in Moers: Mobilität von morgen: Nicht schneller – besser!

Moers Wie mobil wollen wir in Zukunft sein? Darum soll es in einer neuen Serie gehen. Dabei schauen wir über die Pendlerhauptstadt Moers hinaus.

Mobilität bedeutet viel: Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung – aber eben auch jede Menge Probleme für Mensch und Umwelt. In Zukunft wird es deshalb immer häufiger darum gehen, nicht das Höchsttempo als das Maß aller Dinge zu betrachten, sondern die Art der Fortbewegung. Entscheidend wird sein, wie wir – qualitativ gesehen – am besten ans Ziel kommen. Also wirklich besser, nicht schneller. Mobilität beginnt dabei im Kopf. Trotzdem kreist Stadtplanung heute immer noch viel zu sehr ums Auto. Buslinien sind oft nicht und nur schlecht aufeinander abgestimmt, das Radwegenetz ist ein Flickwerk.

Moers zum Beispiel redet über neue Parkplätze unter dem Kastellplatz und am Königlichen Hof, eine Sperrung des Neuen Walls und einen Umgehungsring im Norden, eine Homberger Straße, auf der Fußgänger wie auch Autofahrer unterwegs sind. Sicher ist: In Zukunft werden wir (wieder) mehr mit dem Rad fahren und zu Fuß gehen. Elektromobilität wird eine immer größere Rolle spielen und für die kurzen Strecken ist das (E-)Fahrrad eine echte Option. Diese neue Liebe ist am Niederrhein schon beobachtbar. Wie mobil wollen wir in Zukunft sein? Darum soll es in unserer neuen Serie gehen. Dabei schauen wir selbstverständlich über den Rand der Pendlerhauptstadt Moers hinaus. Was den Radverkehr betrifft, gibt es schon mal gute Nachrichten: Der Regionalverband Ruhr (RVR) sieht im Westen der Region – also im Kreis Wesel, in Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Bottrop – Möglichkeiten für Radschnellverbindungen von insgesamt 143 Kilometern Länge. Eine dieser Turbo-Routen, über die künftig mehr als 2000 Radfahrer pro Tag rollen sollen, könnte auf der Strecke von Duisburg über Moers nach Kamp-Lintfort entstehen. Der geplante Radschnellweg 1 (RS1) durchs Ruhrgebiet würde somit verlängert. Die Planer sehen nämlich gerade in der Anbindung der Hochschule Rhein-Waal Potenzial.