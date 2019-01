Mobilität in Moers: Dienstfahrzeug auf zwei Rädern

Moers Seit 2017 mietet die Stadt Pedelecs an und stellt sie ihren Mitarbeitern für Termine zur Verfügung. Wer bei der Verwaltung beschäftigt ist, kann seit neuestem auch ein zinslose Darlehen für die Anschaffung eines Rades bekommen.

Seit dem 1. September 2017 mietet die Stadt Moers beim Unternehmen „Bagier Sports GmbH“ zwei Pedelecs, also Fahrräder mit Elektromotor, an und stellt sie ihren Mitarbeitern für Außentermine zur Verfügung. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk, die Räder mit „eingebautem Rückenwind“ gerne für Fahrten vom Rathaus in weiter entfernte Stadtteile nutzt. „Die Räder sind einfach und unkompliziert zu bedienen und wer will, kann ein komplettes Ausrüstungspakt mit wasserdichter Packtasche und Fahrradhelm dazu bekommen. Der Hersteller, bei dem die Stadt die Räder für einen festen jährlichen Preis mietet, übernimmt auch Service und Wartung.“