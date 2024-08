Ergebnisse der Mobilfunkmesswoche liegen vor Es gibt kaum Funklöcher im Kreis Wesel

Die Bilanz von Klaus Eichler zur zweiten Mobilfunkmesswoche NRW lautet: „Es ist super, dass so viele Daten gesammelt wurden. Für uns Mobilfunkkoordinatoren geben diese Daten nämlich einen guten Aufschluss über den Ausbau des Mobilfunknetzes in unseren Regionen - und in ganz NRW. Sie sind ein wichtiger Baustein für unsere Arbeit, daher noch einmal vielen Dank an alle, die bei der Aktion mitgemacht haben.“