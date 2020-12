Verlosung : Mitmachen und gewinnen!

Moers Pünktlich zu Weihnachten sendet Fotojournalist und Postkartensammler Andreas Storz „Grüße aus Kapellen“. Das jedenfalls ist der Titel des ersten Buchs, das sich ausführlich mit dem Stadtteil Kapellen befasst und voraussichtlich in der kommenden Woche ausgeliefert werden soll.

Das Foto stammt aus dem Jahr 1956 und zeigt die ehemalige Bahnhofsgaststätte an der Industriestraße / Ecke Bahnhofstraße am Bapaume-Platz. 2018 wurde das Gebäude abgerissen und durch den Neubau eines Mehrfamilienhauses ersetzt.