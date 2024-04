Mit mehr als 10.000 Euro Initiativkreis unterstützt Moers Festival

Bereits zum zweiten Mal nach 2023 unterstützt der Initiativkreis Moers das Moers Festival. „Auch 2024 stehen unsere Mitglieder wieder mit einem Sponsoring von deutlich über 10.000 Euro an der Seite von Tim Isfort und Jeanne-Marie Varain sowie dem gesamten Festivalteam“, sagt Initiativkreisvorsitzender Guido Lohmann. Damit wolle man zeigen, dass das Festival auch von der heimischen Wirtschaft als Aushängeschild für Moers und die gesamte Region gesehen wird. Festival-Chef Isfort und seinen Mitstreitern sei es gelungen, das Moers Festival zurück in die Stadt und vor allem die Herzen der Bürger zu bringen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen gerade die Kultur um ihren Platz in der Gesellschaft kämpfen müsse, wolle der Initiativkreis ein klares Zeichen senden, so Lohmann.