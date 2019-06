Workshop in Moers : Mit Licht Bilder malen – so geht’s

MOERS Lichtgraffiti ist eine besondere Art der Fotografie. Im Bollwerk wird erklärt, wie sie funktioniert.

Dunkelheit, ein Smartphone und eine Taschenlampe – mehr ist für Lichtgraffiti gar nicht nötig. Aber komplizierter geht‘s immer: Im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 haben am Samstag ein Dutzend Teilnehmer in einem Workshop Plexiglas-Aufsätze für die Taschenlampen gebastelt. Mit diesen Aufsätzen ergeben sich noch mehr gestalterische Möglichkeiten.

Für Lichtgraffiti bewegt man an einem dunklen Ort eine Lichtquelle durch den Raum. Die Kamera nimmt das Ganze mit einer langen Belichtungszeit auf: zwei Sekunden bis zwei Stunden. Weil in diese Zeit viel Bewegung passt, sieht man auf dem fertigen Foto den Weg, den die Lichtquelle zurückgelegt hat, als Streifen. Derselbe Effekt wie bei Wunderkerzen, nur dauerhaft festgehalten. Also kann der Künstler mit dem Licht zeichnen wie auf Papier – nur ganz anders. Annika Demmer vom Bollwerk organisiert mittlerweile im dritten Jahr das Projekt „#Lichtkunstmoers“ und auch diesen Workshop. „Ich hab Illustration studiert und mit einer Fotografin zusammen gewohnt“, sagt sie, so hat sie die Lichtkunst für sich entdeckt. „Es ist auch das Schöne an Lichtgraffiti, dass es auf ganz verschiedene Weisen Kreativität fördert“, sagt Demmer. Denn mit allen möglichen Lichtquellen lassen sich vollkommen verschiedene Effekte erzielen.