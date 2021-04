Raubüberfälle in Kamp-Lintfort und Moers : Milde Strafen für jugendliche Tankstellen-Räuber

Moers/Kamp-Lintfort Vier 16- bis 20-jährige aus Moers und Kamp-Lintfort beraubten 2020 vier Tankstellen und eine Lottoannahmestelle – und kamen mit Geldzahlungen und weiteren Auflagen davon.

Sie hatten im März und April 2020 vier Tankstellen in Moers und Kamp-Lintfort und eine Lottoannahmestelle in Duisburg-Rumeln überfallen, dabei Geld, Zigaretten und Süßigkeiten erbeutet. Dafür wurden jetzt vier 16 bis 20 Jahre alte Männer aus Moers und Kamp-Lintfort von der Moerser Jugendkammer nach drei Prozesstagen am Oberverwaltungsgericht Düsseldorf wegen „gemeinschaftlichen besonders schweren Raubes“ verurteilt.

Den beiden heute 16 und 17 Jahre alten Kamp-Lintfortern wurde die Beteiligung in allen fünf Fällen, dem 18-jährigen Moerser als Mitorganisator in vier und dem 20-jährigen Moerser in drei Fällen nachgewiesen. Außerdem wurde dem 20-jährigen Moerser wegen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln, dem tätlichen Angriff auf Polizisten in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung verurteilt. Die jungen Männer müssen 2500 Euro in den Täter-Opfer-Fonds des Caritasverbandes Kreis Wesel einzahlen. Sollten sie das Geld nicht zahlen können, müssen sie jeder 250 Sozialstunden ableisten. Außerdem sollen die vier soziale Trainigskurse belegen. Der 20-jährige Moerser muß außerdem Gespräche mit der Drogenberatung führen und an einem Anti-Aggressions-Training teilnehmen. Man habe im Blick gehalten, „dass das Jugendstrafrecht kein Schuldausgleichs-, sondern ein Erziehungsstrafrecht“ sei, sagte der zuständige Richter. Es gehe schon um „schwere Kriminalität.“