Mieten in Moers und Umgebung „Wir sind noch lange nicht in Düsseldorf“

Moers Die Immobilenpreise gehen zwar langsam runter, Mieten bleibt aber weiterhin teurer. Das spüren Mieter auch in Moers, wenn auch nicht so stark wie in anderen Gebieten. Die Mieten in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn sind seit 2021 im Schnitt um 2,7 Prozent gestiegen, wie aus dem aktuellen Mietspiegel 2023 hervorgeht. Der wird alle zwei Jahre von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam erstellt oder anerkannt.