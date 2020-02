Haftverschonung : Messerstecherei: Vier Beschuldigte auf freiem Fuß

Der Tatort am 9. November 2019. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Ermittlungen zu dem tödlichen Streit im November 2019 auf der Homberger Straße in Moers werden voraussichtlich bald beendet sein. Das teilte Oberstaatsanwalt Günter Neifer am Dienstag mit. Bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Nähe des Bahnhofs sollen Männer mit Messern und Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein.

Ein Mann starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Wie Neifer weiter sagte, sind vier von fünf Beschuldigten, die bisher in Untersuchungshaft waren, jetzt entlassen worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben sie im Falle einer Verurteilung keine so hohe Strafen zu erwarten, dass eine Fluchtgefahr als wahrscheinlich gilt. Es handle sich um eine Haftverschonung, der Haftbefehl bleibe aufrecht. Die Freilassung sei mit Auflagen für die Männer verbunden. Unter anderem müssten sie sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Ein fünfter Beschuldigter bleibt in Untersuchungshaft. Er sei am Tatgeschehen „näher dran“ gewesen, sagte Neifer zur Begründung. Ob der Mann wegen Totschlags angeklagt werden kann, sei noch offen. Ermittelt wird gegen ihn und die freigelassenen vier Männer wegen Beteiligung an einer Schlägerei und gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

