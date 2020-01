Konzert : Meisterpianist spielt Liebestraum

Menachem Har-Zahav gastiert im Martinstift Moers. Freier Eintritt für Kinder.

(RP) Auf seiner aktuellen Tour mit neuer CD-Veröffentlichung gastiert Meisterpianist Menachem Har-Zahav auch bei uns in der Region. Er präsentiert am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr im Kammermusiksaal Martinstift in Moers (Filderstraße 126) mit dem berühmten „Liebestraum“ von Franz Liszt, den wunderschönen „Papillons“ (Schmetterlinge) von Robert Schumann und weiteren Stücken von Domenico Scarlatti, Johannes Brahms, Claude Debussy und Liszt. So entsteht ein abwechslungsreicher Querschnitt durch die Klavierliteratur. Zum Konzert haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt. Dahinter steht sein Wunsch, gerade der Jugend einen Anreiz zugeben, klassische Konzerte zu besuchen. Der Eintritt kostet 20 Euro / 15 Euro für Studenten. Reservierungen unter Telefon 0151 28442449.