Meinung : Politik muss besser werden

Plakate, Kulis, Fähnchen – so ging Wahlkampf früher. Doch so lassen sich moderne Wähler nicht mehr gewinnen. Gesucht: neue Ideen... Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Ein Weckruf vor der Kommunalwahl 2020

Die Grafschaft nimmt Fahrt auf. In allen Kommunen geht die Politik – Partei für Partei – in die Startpositionen für die Kommunalwahlen am 13. September 2020. Viele haben die Bürgermeisterkandidaten bereits benannt. Ein Jahr lang leben die Kandidaten nun unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, müssen den Wählern deutlich machen, wofür sie stehen und dürfen sich keinen Fehltritt erlauben. Denn in modernen Zeiten hat jeder jederzeit ein Handy dabei, um ein Malheur in Bild und Ton festzuhalten.