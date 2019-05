Nach tödlichem Unfall in Moers : Meinung: Können wir Moers raserdicht machen?

Moers Die Meerbecker hat der Unfall auch deshalb so schockiert, weil er wie die Konsequenz aus einer stetigen Entwicklung erscheint.

Liebe Mitmoerser, wenn uns die vergangenen beiden Wochen eines gelehrt haben, dann das, dass alles, worüber wir uns an dieser Stelle gerne freuen, ärgern oder aufregen, doch eigentlich ziemlich unwichtig ist. Am Ostermontagabend geriet eine 43 Jahre Frau auf der Bismarckstraße in Meerbeck mit ihrem Kleinwagen vermutlich in ein illegales Autorennen. Beim Zusammenprall mit einem PS-starken Mercedes AMG wurde sie so schwer verletzt, dass sie drei Tage später im Krankenhaus starb.

Selten hat ein Todesfall in Moers für so viel Anteilnahme gesorgt. Die Empörung gilt den mutmaßlichen Crash-Piloten: Der eine brauste in einem Range Rover-SUV davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der andere stieg aus seinem Trümmerhaufen mit Mercedesstern aus und humpelte in die Nacht. Am Dienstag – eine Woche nach dem Unfall – stellte sich der mutmaßliche Todesfahrer in Begleitung eines Rechtsanwalts der Polizei. Der 21-Jährige hatte keinen Führerschein, als er sich hinters Steuer setzte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn jetzt wegen Mordes.