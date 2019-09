Meinung : Schüler lernen heute anders

Immer mehr Abiturienten haben eine Eins auf dem Zeugnis stehen. Foto: dpa/Jens Büttner

Moers Die Zahl der Abiturienten mit einer Eins vor dem Komma ist in den vergangenen rund zehn Jahren gestiegen – auch in Moers. Jetzt fragen sich alle: Sind das Anzeichen für bessere Bildung und wachsenden Ehrgeiz? Unsere Autorin meint: Ja, auch!

Liebe Mitmoerser, alle reden in dieser Woche über Einser-Abiturienten. Im vergangenen Jahr hatte bundesweit gut jeder vierte Abiturient eine Eins vor dem Komma stehen, in NRW lag der Anteil bei 24 Prozent, Moerser Gymnasien liegen mit ihrer Quote zum Teil deutlich darüber. Jetzt fragen sich alle: Sind das nun Anzeichen für bessere Bildung, für wachsenden Ehrgeiz und zunehmende Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, oder liegt die Ursache doch eher in einer laschen Benotung mit einer entsprechender Entwertung der sogenannten Reifeprüfung?

Als jemand, der vor mehr als 20 Jahren Abitur am Grafschafter Gymnasium gemacht hat (Schnitt: 2,1), würde ich sagen: Wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gründen. In meinem Abiturjahrgang gab es, wenn ich mich recht erinnere, nur einen oder zwei Einser-Absolventen. Dass es heute davon immer mehr gibt, begründen Lehrerverbände unter anderem damit, dass diese Schüler besonders zielstrebig sind. Gut möglich, dass der Druck, gut sein zu müssen, in den vergangenen Jahren tatsächlich zugenommen hat. Nicht vergessen werden darf bei der ganzen Diskussion aber auch, dass das Lernumfeld eine entscheidende Rolle beim Leistungbringen spielt. Wer in gut klimatisierten Klassenräumen auf vernünftigen Stühlen sitzt, hat wahrscheinlich von vorn herein mehr Lust, sich aufs Lernen zu konzentrieren. Was den Zustand von Schulgebäuden angeht, ist Moers eine Vorzeigekommune. Insgesamt 85 Millionen Euro wurden in das 2006 gestartete und auf zehn Jahre angelegte Projekt Schulsanierung (Prosa) investiert, in dessen Zuge immerhin 20 Grundschulen und weiterführende Schulen – also vier Fünftel der Schulen in Moers – baulich auf den Stand der Zeit gebracht wurden.

Fakt ist auch: Schüler lernen heute anders als früher – digitaler und interaktiver, mit Computern, Lernsoftware und Smartphone-Apps. Ich möchte nicht ausschließen, dass das das Pauken erträglicher macht. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung der Schulen ist deshalb umso wichtiger. Wir haben in dieser Woche berichtet, dass die Stadt Moers die Investitionen an dieser Stelle um circa 190.000 auf insgesamt rund 460.000 Euro erhöhen will. Das Geld soll vornehmlich in internetfähige Hardware wie Desktop-PCs, Notebooks oder interaktive Tafeln gesteckt werden. Daran fehlt es in den Schulen in der Regel nämlich am meisten. Die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „Digitalpakt“ sind vor allem darauf ausgelegt, die Netzwerkinfrastruktur zu verbessern. Jeder städtische Cent ist deshalb an dieser Stelle gut investiert.

Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Schreiben Sie mir!